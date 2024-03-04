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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

04.03.2024 - 11:37 | | KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraşta 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.26'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraşta 4.4 büyüklüğünde deprem

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraşta 4.4 büyüklüğünde deprem

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