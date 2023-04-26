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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

26.04.2023 - 18:39 |
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.31'de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

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