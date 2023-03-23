Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
23.03.2023 - 08:56 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.