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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

23.03.2023 - 08:56 |
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

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