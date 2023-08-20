Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

Saat 10.05'te meydana gelen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremle ilgili gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1693159105764917285?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1693159105764917285%7Ctwgr%5E5d1e71818392d9f45ff98404d0dc6f6b22ab8a58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.trthaber.com%2Fhaber%2Fturkiye%2Fkahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-789741.html