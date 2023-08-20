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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

20.08.2023 - 10:21 |
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

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Saat 10.05'te meydana gelen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremle ilgili gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor. 

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1693159105764917285?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1693159105764917285%7Ctwgr%5E5d1e71818392d9f45ff98404d0dc6f6b22ab8a58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.trthaber.com%2Fhaber%2Fturkiye%2Fkahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-789741.html

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