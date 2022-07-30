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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bugün Erzurum'da da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

30.07.2022 - 22:39 |
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI

Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.

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