Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe korkutan depremler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesi de 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli panik oluşturdu. Depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:37.938 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Xu7cKYJzti@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:42:58 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LRt3DhlRBc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi