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Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe korkutan depremler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesi de 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.

22.05.2023 - 19:14 | | HABER MERKEZİ
Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli panik oluşturdu. Depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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