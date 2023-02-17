KahramanmaraÅŸ HavalimanÄ±'nda deprem yoÄŸunluÄŸu

TÃ¼rkiyeâ€™yi yasa boÄŸan iki bÃ¼yÃ¼k depremin merkez Ã¼ssÃ¼ KahramanmaraÅŸâ€™ta, yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n enkazÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Arama kurtarma ekiplerinin geliÅŸi, depremzedelerin farklÄ± kentlere tahliyesi ile yardÄ±mlarÄ±n kente geliÅŸi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± havalimanÄ±nda yoÄŸunluk oluÅŸturdu.ÂDeprem felaketinin ardÄ±ndan jandarma ve polise ait Ã§ok sayÄ±da uÃ§ak ve helikopter havalimanÄ±nda konuÅŸlandÄ±.

Aram kurtarma ekipleri, helikopterlerle ilÃ§elere ve kÄ±rsal bÃ¶lgelere sevk ediliyor. UÃ§aklarla getirilen yardÄ±mlar da yine helikopterlerle ilÃ§e ve kÃ¶ylere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.





GeÃ§miÅŸte gÃ¼nde birkaÃ§ seferin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ±, afet nedeniyle yaÅŸanan hareketlilik nedeniyle tarihinin en yoÄŸun gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.

Kentteki depremzedeler uÃ§aklarla farklÄ± ÅŸehirlere tahliye ediliyor. Binlerce kiÅŸi yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan geldikleri hava limanÄ±nda uÃ§aklarla barÄ±nacaklarÄ± yeni ÅŸehirlerin yolunu tutuyor.