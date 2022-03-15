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GündemKafedeki bir çifte, personelin yaptığı 'fazla yakınlaşmayın' uyarısı tepki çekti!
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Kafedeki bir çifte, personelin yaptığı 'fazla yakınlaşmayın' uyarısı tepki çekti!

İstanbul Üsküdar'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Çift ve diğer müşteriler personele tepki gösterdi.

15.03.2022 - 13:13 | | Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
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Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, 'Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız' diyerek uyarıda bulundu.

Kafe personeline diğer müşteriler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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