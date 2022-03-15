Kafedeki bir çifte, personelin yaptığı 'fazla yakınlaşmayın' uyarısı tepki çekti!

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, 'Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız' diyerek uyarıda bulundu.

Kafe personeline diğer müşteriler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.