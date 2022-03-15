Ülke genelinde tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Sulak alanlarda yetişen ve vatandaşların tatlı su balıkları arasında en çok sevdiği balıklar arasında yer alan Aynalı Sazan da, son gün tezgâhları süsledi. Tatlı suların dip balığı olan ve bazı bölgelerde boyları 1,5 metre uzunluğuna kadar çıkan sazan balığı, avlanma yasağının başladığı gün Düzce’de tezgâhları doldurdu. Sazanın kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

"Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var"

Balıkçı Tuncay Kılıç, avlanma yasağının tatlı sularda başladığını ve son güne rağmen tezgâhta sazan bulunduğunu dile getirerek, "Bugün itibari ile iç sularda tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Biz de son gün balık çeşidimizi bitirdik. Az bir balık çeşidimiz kaldı. Bu balık da bölgenin sevdiği balıklardan. Sazanın birkaç türü var. Ama 'sarı balık' dediğimiz orijinal sazanı bölge halkı da seviyor. Bugün son olarak tezgâhımıza getirdik. Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var. Denizlerde avlanma devam ediyor. Denizde de sanayi tipi avcılık bitiyor. Yani normal avcılık denizlerde devam edecek. 12 metreye kadar kıyı balıkçılığı devam ediyor. O yüzden deniz ürünleri devam ediyor. Sıkıntı yok, balık var. Yılın 12 ayı tezgâhlarda balığımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.