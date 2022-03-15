°
Şehir seçiniz
    BİST2.0890.03EURO16.04-0.90USD14.57-1.42ALTIN907.02-2.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTatlı sularda avlanma yasağı başladı
    HaberlerYaşam Haberleri Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
    ABONE OL

    Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

    Tatlı suların dip balığı olarak bilinen Aynalı Sazan, tatlı sularda avlanma yasağının son gününde Düzce tezgâhlarını süsledi.

    15.03.2022 - 11:53 | | İHA
    Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

    Ülke genelinde tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Sulak alanlarda yetişen ve vatandaşların tatlı su balıkları arasında en çok sevdiği balıklar arasında yer alan Aynalı Sazan da, son gün tezgâhları süsledi. Tatlı suların dip balığı olan ve bazı bölgelerde boyları 1,5 metre uzunluğuna kadar çıkan sazan balığı, avlanma yasağının başladığı gün Düzce’de tezgâhları doldurdu. Sazanın kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

    "Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var"

    Balıkçı Tuncay Kılıç, avlanma yasağının tatlı sularda başladığını ve son güne rağmen tezgâhta sazan bulunduğunu dile getirerek, "Bugün itibari ile iç sularda tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Biz de son gün balık çeşidimizi bitirdik. Az bir balık çeşidimiz kaldı. Bu balık da bölgenin sevdiği balıklardan. Sazanın birkaç türü var. Ama 'sarı balık' dediğimiz orijinal sazanı bölge halkı da seviyor. Bugün son olarak tezgâhımıza getirdik. Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var. Denizlerde avlanma devam ediyor. Denizde de sanayi tipi avcılık bitiyor. Yani normal avcılık denizlerde devam edecek. 12 metreye kadar kıyı balıkçılığı devam ediyor. O yüzden deniz ürünleri devam ediyor. Sıkıntı yok, balık var. Yılın 12 ayı tezgâhlarda balığımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

    Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

    Ukrayna'yı işgalin Rusya'ya faturası ağır oldu! Fiyatlar uçtu, ürünlere kısıtlama geldi! 'Keşke alsaydık' deyip açıkladı: Yiyecek kıtlığı...

    Ukrayna'yı işgalin Rusya'ya faturası ağır oldu! Fiyatlar uçtu, ürünlere kısıtlama geldi! 'Keşke alsaydık' deyip açıkladı: Yiyecek kıtlığı...

    Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

    Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

    Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

    Sıradaki Haber
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Sıradaki Haber
    Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

    Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

    Sıradaki Haber
    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber