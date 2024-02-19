Kadın öğretmen adaylarına burs ve gelişim programı desteği

“Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” projesi kapsamında, 100 kadın öğretmen adayını dokuz ay boyunca hem burs hem de gelişim programları ile destekliyor. Alarko Holdinh tarafından düzenlenen program için toplam 2 bin 210 genç öğretmen adayı başvuruda bulundu. Adaylar arasında gerekli önkoşulları sağlayan yaklaşık bin 700 kişi değerlendirmeye tabi tutuldu. Depremzede ve anne-babası olmayan gençlerin önceliklendirildiği değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin 29 farklı şehrinden gelen ve 39 farklı üniversitede eğitim gören 100 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmalarına odaklanan program çerçevesinde katılımcılar, bugüne kadar Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı, Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Psikolojik Dayanıklılık başlıklı eğitimleri aldılar. Nisan ayına kadar sürecek olan ve toplamda 6 farklı eğitim modülünden oluşan proje kapsamında geleceğin öğretmen adayları, Çevre Okuryazarlığı ve Transaksiyonel Analiz Liderlik ile Gelişim Yolculuğu eğitimlerini de alarak mesleklerine donanımlı bir şekilde adım atacaklar.

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