GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı


Kadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı

25.04.2026 - 13:43Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Kadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy’de gece kulüplerinden kuaförlere, bijuterilerden gıda işletmelerine kadar uzanan dev bir uyuşturucu ağı çökertildi. Aralarında işletme sahipleri ve sorumlu müdürlerin de bulunduğu 107 şüpheliden 94'ü şafak operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy’de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi.

Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 94 GÖZALTI

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 107 kişiden 94'ü gözaltına alındı. İş yerleri, depolar ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 68 kök Hint keneviri, 29 gram Skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 732 bin 800 Lira ele geçirildi.

Güncel Haberler

Kadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı
#Gündem

Kadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı

Hobi olarak başladılar, iş sahibi oldular! Japonya destekli proje kadınların hayatını değiştirdi
#Gündem

Hobi olarak başladılar, iş sahibi oldular! Japonya destekli proje kadınların hayatını değiştirdi

Bitlis'te açan ters laleler görenleri hayrete düşürüyor!
#Gündem

Bitlis'te açan ters laleler görenleri hayrete düşürüyor!