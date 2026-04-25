Kadıköy'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 94 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy’de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi.

Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 107 kişiden 94'ü gözaltına alındı. İş yerleri, depolar ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 68 kök Hint keneviri, 29 gram Skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 732 bin 800 Lira ele geçirildi.