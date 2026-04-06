Kadıköy'de tekne seyir halinde alev aldı! Kıyı Emniyeti müdahale etti

Yangın, 21.00 sıralarında Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından teknede soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar gören tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.