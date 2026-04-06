Kadıköy'de tekne seyir halinde alev aldı! Kıyı Emniyeti müdahale etti
06.04.2026 - 08:56Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seyir halinde bir tekne alev aldı. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Yangın, 21.00 sıralarında Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından teknede soğutma çalışmaları yapıldı.
Hasar gören tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.