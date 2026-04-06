HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de tekne seyir halinde alev aldı! Kıyı Emniyeti müdahale etti

06.04.2026 - 08:56Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seyir halinde bir tekne alev aldı. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Yangın, 21.00 sıralarında Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından teknede soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar gören tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Şırnak'ta 'Berivan Bebekler' ailelere umut oldu! Kadınlar bu işten para kazanıyor
#Gündem

Şırnak'ta 'Berivan Bebekler' ailelere umut oldu! Kadınlar bu işten para kazanıyor

Hatay'da kiralar düştü! Fatura parasına lüks kiralık daireler
#Ekonomi

Hatay'da kiralar düştü! Fatura parasına lüks kiralık daireler

35 yıl sonra dükkanı kapattı! Mesleğinden vazgeçemeyip eve iş getirdi!
#Gündem

35 yıl sonra dükkanı kapattı! Mesleğinden vazgeçemeyip eve iş getirdi!