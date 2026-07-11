Muş'ta üreticilere nefes olan proje: Arıcılığa 30 yılını veren aile işlerini devlet destekleriyle büyüttü

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Özellikle çocuklu bir aile için bu hayat daha da zor. Erkekler için belki biraz daha kolay olabilir ama kadınlar için çocuklarla birlikte bu işi yapmak gerçekten emek istiyor. Yine de kendi işimizi yaptığımız için arıcılığı severek sürdürüyoruz. Zor ama bir o kadar da güzel bir meslek" dedi.