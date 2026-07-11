Kiraz dalında bol ve ucuz, manavda ve pazarda çok pahalı! Üretici dertli: 2024 yılında sattığımız fiyatları göremiyoruz

4

Yukarıçamlı'da daha önceki yıllarda günde 5-6 yurt içi hal aracısı tüccar ve birkaç ihracatçı firma aracısı geliyordu. Bu yıl henüz ihracat aracıları gelip alım yapmadı, hal alıcıları da düzenli gelmiyor ya da bir iki aracı tüccar gelip çok ucuz fiyattan alım yapmaya çalışmaktadır.