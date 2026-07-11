Türkiye'de bir ilk gerçekleşti:Temmuz ayında donmuş gölün üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt

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Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, doğa ve ekstrem spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek irtifa ve doğal parkurların spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne serdi.