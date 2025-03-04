GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKadıköy'de silahla mekan basan şahsa trafik polisi müdahale etti!
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de silahla mekan basan şahsa trafik polisi müdahale etti!

Kadıköy'de silahla mekan basan şahsa trafik polisi müdahale etti!

04.03.2025 - 11:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kadıköy'de silahla mekan basan şahsa trafik polisi müdahale etti!

Kadıköy elinde silahla bir mekana giren şahıs paniğe neden oldu. Şahsa trafik polisi müdahale ederek gözaltına aldı.

Olay, dün Bostancı'da meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir mekanda silahla girerek ateş etmek istedi. Durumu fark eden trafik polisi hızla olaya müdahale ederek şahıs gözaltına aldı. Cadde üzerinde saldırganın aniden silahını çıkararak mekana girdi. Mekanda ateş etmek isteyen şahsı o sırada bölgede görev yapan trafik polisleri, duruma müdahale etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Güncel Haberler

Antalya'da acı olay: Sigara isteyen saldırganların kurbanı olan genç 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
#Gündem

Antalya'da acı olay: Sigara isteyen saldırganların kurbanı olan genç 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

8 saatte pişiyor, yemek hazır olunca kaleden davul çalınıyor! Ramazan geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor
#Gündem

8 saatte pişiyor, yemek hazır olunca kaleden davul çalınıyor! Ramazan geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor

OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru! Bakan Kacır: Uygulamamız sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor
#Ekonomi

OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru! Bakan Kacır: Uygulamamız sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor