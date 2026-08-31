Kadıköy'de park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı
31.08.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da Kadıköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
KAZA KAMERADA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.