GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKadıköy'de park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı

Kadıköy'de park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı

31.08.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Kadıköy'de park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı

İstanbul'da Kadıköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaza, saat 06.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 Kadıköyde park halinde araçlara çarptı: Kameraya yansıdı

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Güncel Haberler

Bayburt'ta beklenen kadro açıldı: 43 hekim işbaşı yapacak
#Gündem

Bayburt'ta beklenen kadro açıldı: 43 hekim işbaşı yapacak

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat
#Gündem

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Erzincan'da ayı dehşeti: Yüzlerce hayvan telef oldu
#Gündem

Erzincan'da ayı dehşeti: Yüzlerce hayvan telef oldu