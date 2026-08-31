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Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

31.08.2026 - 09:19Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 31 Ağustos 2026 il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bunun yanı sıra Hatay’ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Samsun’un doğusunda da yerel sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji alarm verdi Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

ORDU VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların meydana gelebileceği bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

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HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın yurdun genelinde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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