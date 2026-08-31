Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bunun yanı sıra Hatay’ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Samsun’un doğusunda da yerel sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

ORDU VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların meydana gelebileceği bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

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HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın yurdun genelinde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İŞTE İL İL HAVA DURUMU



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34