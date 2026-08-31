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Trabzon Valiliği duyurdu! İl genelinde bugün yasak

31.08.2026 - 08:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Trabzon Valiliği duyurdu! İl genelinde bugün yasak

Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Trabzon Valiliği, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, olası üzücü olayların yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulması istendi.

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