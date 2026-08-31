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Arnavutköy'de iş yerine silahı saldırı: 2 kişi yakalandı

31.08.2026 - 08:24Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Arnavutköy'de iş yerine silahı saldırı: 2 kişi yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bir iş yerine silahlı saldıran 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, 28.08.2026 tarihinde Merkez Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine ateş açıldığının belirlenmesi üzerinde çalışma başlatıldı. İşletmenin kapalı bulunduğu saat 03.20 sıralarında bir şüphelinin yaya olarak geldikten sonra olayı gerçekleştirdiği ve uzaklaştığı tespit edildi. Ekiplerin güvenlik kamerası incelemesinde ise, şüpheli olarak tespit edilen 2 kişinin işletmeye yakın bulunan Gazi Paşa Caddesi üzerine bir araçla geldiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen C.G.'nin(23) olay günü aracı kullandığı, A.A.'nın(22) ise ateş açtığı belirlenirken, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköyde iş yerine silahı saldırı: 2 kişi yakalandı

'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM' suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi A.A.'nın ise yine aynı suçlardan emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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