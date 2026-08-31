Erzincan'da ayı dehşeti: Yüzlerce hayvan telef oldu

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Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini ifade ederek, 144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.Zararının karşılanmasını isteyen Mutlu, yetkililerden destek beklediğini söyledi.Koçyatağı köyü Muhtarı Cengiz Kaya da olayın köyde endişeye neden olduğunu belirtti.