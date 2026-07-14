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Kadıköy'de panik anları! Alevler büyüyerek yan binaya sıçradı

14.07.2026 - 15:58Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Kadıköy'de panik anları! Alevler büyüyerek yan binaya sıçradı

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı bir binanın apartman boşluğunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkutan yangın, saat 14.00 sıralarında Hızırbey Caddesi Melike Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın apartman boşluğundan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında giriş katta bulunan iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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