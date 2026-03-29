Kadıköy’de 'huzur' mesaisi: Caddebostan ve Şaşkınbakkal’da Trafik ve asayiş kıskacı!

Haberin Devamı

Kadıköy'de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik akışını disipline etmek amacıyla İstanbul Emniyeti teyakkuza geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, ilçenin sahil şeridi ve ana arterleri abluka altına alındı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Özellikle sahil yolunda kurulan uygulama noktalarında durdurulan otomobil ve motosikletler, polis ekiplerince detaylı bir aramadan geçirildi. Araçların tescil belgeleri ve modifikasyon durumları incelenirken, sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA AF YOK

Denetimler sırasında sadece asayiş değil, trafik kuralları da sıkı bir şekilde takip edildi. Eksik belgesi olan, kask takmayan motosiklet sürücüleri ile alkollü araç kullanan veya çevreye rahatsızlık veren egzoz kullanan sürücülere idari para cezası kesildi. Bazı araçlar ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

VATANDAŞTAN DENETİMLERE DESTEK

Bölge sakinleri ve yayalar, özellikle gece saatlerinde artan gürültü kirliliği ve asayiş olaylarına karşı yapılan bu denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Emniyet yetkilileri, bu tür "şok denetimlerin" şehrin farklı noktalarında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.