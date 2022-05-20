Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

İstanbul'da, Salı günü aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 38 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 160 kişi Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

43 MEMURUN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık 43 memuru "Rüşvet" suçundan tutuklama talebiyle, 11 memuru ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık, 81 kişiyi "Rüşvet" suçundan tutuklama talebiyle sevk ederken 25 kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. 124 şüphelinin tutuklanması talep edilirken 36 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.