Kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Edinilen bilgilere göre, caddede koşarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gören vatandaş, şahsı tekme atarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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Ekipler tarafından teslim alınan şahsın polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Vatandaşın şüpheliye müdahalesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.