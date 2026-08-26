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Kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

26.08.2026 - 19:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

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Malatya'da polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli, çevredeki vatandaşın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, caddede koşarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gören vatandaş, şahsı tekme atarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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Ekipler tarafından teslim alınan şahsın polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Vatandaşın şüpheliye müdahalesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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