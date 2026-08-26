Adapazarı'nda belediye işi yarım bırakıp gitti, çilesi vatandaşa kaldı

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Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi 1550 Sokak'ta Adapazarı Belediyesi ekipleri tarafından yol yenileme çalışması başlatıldı. Ancak sokağın sökülmesinin ardından ekiplerin iddiaya göre başka bir çalışma bölgesine kaydırılması nedeniyle yaklaşık 12 gündür çalışmalara ara verildi.

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Çıkarılan parkeler ve düzeltilmeyen zemin nedeniyle sokağın büyük bölümü engebeli ve çukurlu bir hale dönüşürken, vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşamaya başladı. Mahalle sakinleri, aydınlatmanın da yetersiz olduğu sokaktaki sorunu defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen henüz bir sonuç alamadıklarını öne sürdü.

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"Belediyenin yapacağı iş için 81 yaşındaki ben uğraşıyorum"

Defalarca Adapazarı Belediyesi'ne giderek durumu anlatmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını ve sokakta yürüyenlerin zorluk çektiğini söyleyen 81 yaşındaki Hikmet Kaya, "Ekipler 12 günden beri yok. Burayı bıraktılar, başka yere gittiler. Başka yerde çalışıyorlarmış. Burayı bitirmeden nereye gittiler? Kepçe geliyor buraya. Burayı düzelttirsinler, üstüne kum dökülsün ve aynı seviyede olsun.

Adapazarı Belediyesi'ne gittim, 'Tamam amca ben bildiririm yukarıya, başkana bildiririm, sorumluya bildiririm' dediler. En sonunda Başkan Yardımcısına yönlendirdiler. Başkan Yardımcısı, 'Amca yarın sabah oradayız' dedi. Geldiler ama görüyorsunuz yarısı çukur, yarısı yüksek. Su akacak yer tersine akıyor. Küçük çocuğu ile geçenler çocuğu kucağına alıyor. Burada çocuk yürüyebilir mi? Yağmur yağdığında burada çizme giymen lazım, ayakkabı ile gidemezsin. Belediyenin yapacağı işle ben 81 yaşındaki adam olarak uğraşıyorum. Buralar olmadı, bıraktılar gittiler. Herhangi bir tehlike bekliyor bizi. Bu vaziyette olmaz, yağmuru var çamuru var" dedi.