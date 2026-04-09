Kaçak kazıda sırasında oluşan göçükte bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Nazilli'ye bağlı kırsal Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki bir tepede meydana geldi. İddiaya göre, kaçak kazı yaptığı öğrenilen dört kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı. Göçükte ağır yaralanan Güngör Avcı'nın (59), ihbar üzerine olay yerine gelen UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaçak kazı sırasından dev bir çukurun oluştuğu gözlenirken jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen bir zanlının ise yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kazı alanında kayan toprağın altında kalan Güngör Avcı'nın çıkartılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.