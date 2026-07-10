Yılda sadece birkaç gün sürüyor! Yanlış toplayan kaybediyor: Hasatta kritik süreç başladı

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Düzce'nin nemli iklimi nedeniyle kurutma sürecinde oluşabilecek küflenme riskine karşı da üreticilerin dikkatli olması istendi. Hasat programında konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'nin iklimi, orman varlığı ve doğal bitki çeşitliliğiyle önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ihlamur bu potansiyelin önemli ürünlerinden biridir. Doğru zamanda yapılan hasat hem ürün kalitesini artırıyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. Üreticilerimizin emeğiyle toplanan Düzce ıhlamurunun katma değerinin artırılması ve tanıtılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal ürünlerin korunması, sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.