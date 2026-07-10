Daha hasat başlamadı ama tezgâhlarda yerini aldı! Kilosu 200 liradan satılıyor

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Ankara'dan Ordu'ya gelen ziyaretçilerden Orhun Yel ise kente her gelişlerinde taze fındık aldıklarını belirterek, "Biz buna yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde bulunmuyor. Ordu'ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram aldık. Bu haliyle tüketmeyi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.