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Kaçak avladılar! 88 bin lira ceza yediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmalarına bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 kişi tarafından kaçak avlanmış 10 kınalı keklik ile av malzemelerine el konulurken şahıslara 88 bin 746 lira idari para cezası kesildi.

21.03.2024 - 12:29 | | İHA
Kaçak avladılar! 88 bin lira ceza yediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. DKMP Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 10 keklik, 10 tahta kafes ve 10 adet kıl tuzak ele geçirildi.

Kaçak avladılar 88 bin lira ceza yediler


Olayla ilgili 4 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde av kabahat tutanağı düzenlenirken toplamda 73 bin 846 TL idari para cezası ile 15 bin TL tazminat bedeli uygulanarak yasal işlem yapıldı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan keklikler doğaya salındı. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.

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