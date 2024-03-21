Kaçak avladılar! 88 bin lira ceza yediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. DKMP Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 10 keklik, 10 tahta kafes ve 10 adet kıl tuzak ele geçirildi.







Olayla ilgili 4 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde av kabahat tutanağı düzenlenirken toplamda 73 bin 846 TL idari para cezası ile 15 bin TL tazminat bedeli uygulanarak yasal işlem yapıldı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan keklikler doğaya salındı. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.