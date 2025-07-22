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Kabus sürüyor! Tarihi İpek Yolu yanıyor

22.07.2025 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kabus sürüyor! Tarihi İpek Yolu yanıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangında tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bölgeler yanıyor.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine doğru ilerlemiş ve 4 köy tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bugün sabah alevlerin enerjisinin düşürülmesi ile bölgeden alevler yerine dumanlar yükselirken, öğleden sonra Kazancı köyünde yeniden alevler yükselmeye başlamıştı.

Borcak ve Kazancı köylerine ulaşan alevler, tarihi İpek Yolu'nu da vurdu. Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan tarihi İpek Yolu üzerindeki ormanlık alan alevlerden nasibini alırken, bölgede söndürme çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

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Kabus sürüyor! Tarihi İpek Yolu yanıyor