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Kabine Ahlat'ta toplanacak! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katılmak üzere bugün Bitlis Ahlat’ta olacak.

25.08.2024 - 09:04 |
Kabine Ahlat'ta toplanacak! İşte gündemdeki konular

Erdoğan Ahlat’ta, hem törenlere katılacak hem de kabinesini burada toplayacak. Kabinede iç ve dış gündem başlıkları ele alınacak.

Bu çerçevede Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları, bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele kapsamında atılan son adımların Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki yansımaları, Gazze’ye yönelik ateşkes görüşmelerinde son durumun toplantıda detaylı ele alınması bekleniyor.

Kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

 

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