GündemKabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı baba ve kızı hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı baba ve kızı hayatını kaybetti

Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı baba ve kızı hayatını kaybetti

11.04.2026 - 22:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet BAYRAK / ORDU, (DHA)

Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı baba ve kızı hayatını kaybetti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki baba Kadem Şentürk (55) ve kızı Esra Şentürk (25) öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk'ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü ile babası Kadem Şentürk’ün (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan Nazan Koç ise, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Esra Şentürk’ün ise Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den sert tepki: Düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialar
#Gündem

Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den sert tepki: Düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialar

Yüksekova'da sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi
#Gündem

Yüksekova'da sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kırşehir’de iki otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
#Gündem

Kırşehir’de iki otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı