GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Japonya açıklarında alabora olan tankerde bulunan 8 mürettebat hayatını kaybetti
ABONE OL

Japonya açıklarında alabora olan tankerde bulunan 8 mürettebat hayatını kaybetti

Japonya açıklarında alabora olan tankerde bulunan 8 mürettebatın hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

20.03.2024 - 13:43 | | TOKYO (İHA)
Japonya açıklarında alabora olan tankerde bulunan 8 mürettebat hayatını kaybetti

Japonya'nın batısındaki Shimonoseki şehri açıklarında Güney Kore bandıralı “Keoyoung Sun” adlı kimyasal madde yüklü tankerin şiddetli fırtınada alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, ulaşılan 9 mürettebatın 8’inin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ olarak kurtarılan 1 mürettebatın tedavi altına alındığı kaydedilirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şiddetli fırtına ve yüksekliği 3.5 metreyi bulan dalgaların arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı açıklandı.

Alabora olmuştu

Japonya’nın Shimonoseki şehri açıklarında demirli bulunan “Keoyoung Sun” adlı kimyasal madde yüklü tanker, yerel saatle 07.05’te şiddetli fırtına nedeniyle yardım çağrısında bulunmuştu. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken, tankerin alabora olduğu açıklanmıştı. 870 tonluk tankerde 8’i Endonezyalı, 2’si Güney Koreli, 1’i Çinli olmak üzere toplam 11 kişilik mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kredi kartının asgari tutarını ödeyenler dikkat! Faiz sarmalına girebilirsiniz

Kredi kartının asgari tutarını ödeyenler dikkat! Faiz sarmalına girebilirsiniz
Çeteler Haiti Merkez Bankası'na saldırdı, en az 3 kişi öldürüldü

Çeteler Haiti Merkez Bankası'na saldırdı, en az 3 kişi öldürüldü