Japon gazete Türk drone'larına övgü yağdırdı: Asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türkiye'nin savunma sanayiinin imzasını taşıyan silahlar yer alıyor.Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türkiye'nin savunma sanayiinin imzasını taşıyan silahlar yer alıyor.

Özellikle SİHA'ların başarıları sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Japon basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Hürriyet'in haberine göre; Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk drone'larını mercek altına aldı.

'Türk drone üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Nikkei 'İstanbul'da yapılan insansız hava araçları 'asimetrik savaş'ta değerli olduğunu kanıtladı' dedi.

'DÜNYANIN EN ÜNLÜ İHA ÜRETİCİSİ OLDU'

Şirketin Ukrayna savaşı sırasında dünyanın tartışmasız en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini yazan Japon gazete şu değerlendirmede bulundu; 'TB2, savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurmada çok önemliydi. Daha önce insansız hava araçları, Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu.'

Bunun TB2'ye yönelik küresel bir talep oluşturduğunu yazan Nikkei Baykar'ın ihracatı rakamlarına dikkat çekti.

Haberde '2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, gelirinin %99'undan fazlasını oluşturan 1,1 milyar doları aşkın ihracat açıkladı' ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: LİDER OLABİLİRSİNİZ

Baykar'ın ofisini ziyaret eden Japon gazete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile de görüştü.

Haberde Bayraktar'ın şu sözlerine yer verildi; 'Takipçi olmanıza gerek yok. Lider olabilirsiniz. Sadece bakım veya satış yapmanıza gerek yok. Kendi markalarınızı oluşturabilirsiniz. Kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Uçak yapabilirsiniz. Uzay aracı yapabilirsiniz.'

Şirketin sıradaki hedefini yazan Nikke, 'Baykar, Kızılelma'nın eninde sonunda süpersonik olmasını umuyor' dedi.

Japon gazete 'İnsansız hava araçlarının asimetrik bir avantaja sahip olacağına inanıyorlar. Bir pilotun içgüdüsü bir çarpışmadan kaçınmak olsa da, bir Drone'un korkusu yoktur' değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Bayraktar ise Japon gazeteye ABD'nin 2019'da Türkiye'yi F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkarma kararının kısa vadeli bir zorluk yarattığını, ancak ülkenin kendi yerli varlıklarını geliştirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu durumun Türkiye'nin yaptırımları aşmak için çözümler üretmesi için büyük bir teşvik yarattığının altını çizen Haluk Bayraktar, 'Bize ekstra güç veriyor' dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti;'Türkiye'nin savunmadaki başarıları diğer orta güçleri de harekete geçiriyor ve stratejik özerkliklerini de artıracak. Bu, Dünya güçlerini rahatsız edecek.'