GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza
HaberlerGündem Haberleri İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza
ABONE OL

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

İzmit Körfezi’nde, uçakla yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin lira ceza kesildi.

12.05.2022 - 15:44 | | GEBZE (Kocaeli), (DHA)
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın deniz uçağıyla havadan yaptığı kontrol sırasında, İzmit Körfezi Eskihisar açıklarında denize atık su boşaltan gemi tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine tekne ile geminin yanına gidilerek numuneler alındı. Denizi kirleten, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı. Denizde temizleme çalışmalarına başlandı.

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası!
İlgili Haber
Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası!
Deniz Aslanı 2022 başladı
İlgili Haber
Deniz Aslanı 2022 başladı
'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddiasına ilişkin açıklama!
İlgili Haber
'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddiasına ilişkin açıklama!
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı
İlgili Haber
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

    GÜNCEL HABERLER

    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

    Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası!

    Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası!

    Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve altın açıklaması!

    Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve altın açıklaması!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav takvimiyle ilgili açıklama yapıldı!

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav takvimiyle ilgili açıklama yapıldı!

    Sıradaki Haber
    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve altın açıklaması!

    Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve altın açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Finlandiya'nın kararından sonra Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!

    Finlandiya'nın kararından sonra Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!

    Sıradaki Haber