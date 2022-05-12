Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü üyesi, 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
12.05.2022 - 14:12 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uIJ2ETpIrh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022