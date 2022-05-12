Sosyal medyada, TopkapÄ± SarayÄ± MÃ¼zesiâ€™nde sergilenen Ã§evresi Ã§ift sÄ±ra olacak ÅŸekilde 49 tane elmas ile sÃ¼slenmiÅŸ, 86 karat aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ElmasÄ±â€™nÄ±n kaybolduÄŸu iddia edildi. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren TopkapÄ± SarayÄ±â€™nÄ±n DÄ±ÅŸ Hazine BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde sergilenen ve ziyarete aÃ§Ä±k olan elmasÄ±n kaybolduÄŸu iddialarÄ±na iliÅŸkin TopkapÄ± SarayÄ± Daire BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Kocaman, bugÃ¼n aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"SPEKÃœLE EDÄ°LEMEZ GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMLERÄ°NÄ°N TAMAMI ALINARAK SERGÄ°LENÄ°YOR"

Kocaman, "TopkapÄ± SarayÄ±â€™nda bulunan yaklaÅŸÄ±k 200 bin tarihi eser Milli Saraylar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na TopkapÄ± SarayÄ±â€™nÄ±n baÄŸlanmasÄ±yla birlikte yaklaÅŸÄ±k 12 ayrÄ± komisyon kuruldu. Bu eserlerin sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda ve komisyonda sarayÄ±n uzman elemanlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda, Ã¼niversitelerimizdeki uzman akademisyenlerimiz de bu komisyonda yer aldÄ±. Eserlerin tamamÄ± tek tek dikkatli ve titiz bir ÅŸekilde incelendi. BunlarÄ±n hepsi tek tek gÃ¶zden geÃ§irildi. Envanter kayÄ±tlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ve birÃ§oÄŸu sergilenmeye baÅŸladÄ±. TopkapÄ± SarayÄ±â€™nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan veya diÄŸer konularda spekÃ¼le edilemez Ã§Ã¼nkÃ¼ bu eserler her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼zecilik aÃ§Ä±sÄ±ndan gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin tamamÄ± alÄ±narak sergilenmektedir" dedi.Â

"HABERLERÄ°N KASITLI OLDUÄžUNA Ä°NANIYORUZ"

DÄ±ÅŸ Hazine BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde yer alan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ElmasÄ± ve TopkapÄ± HanÃ§eriâ€™nin en Ã§ok sorulan eserler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kocaman, "Fatih KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™nde sergilenen bu eserler kÃ¶ÅŸkÃ¼n restorasyona alÄ±nmasÄ± nedeniyle depoya kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Biz ziyaretÃ§iler gÃ¶rsÃ¼n diye bu salona getirdik ve burada ziyaretÃ§ilerimizin gÃ¶rmesini saÄŸlÄ±yoruz. GÃ¼venlik konusunda da her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlem alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AlÄ±nmaya devam etmektedir. Ã–zellikle KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ElmasÄ±â€™yla ilgili daha Ã¶nceden de spekÃ¼latif haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve o dÃ¶nemin yÃ¶netimi Ã¼niversitelerde komisyonlar oluÅŸturarak bunlarla ilgili araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±rmÄ±ÅŸ ve eserle ilgili raporlar da daha Ã¶nceden de kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Haberlerin kasÄ±tlÄ± olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Åžu dÃ¶nem Ã¶zellikle pandemiden sonra yaklaÅŸÄ±k 10-15 bin ziyaretÃ§imiz her gÃ¼n burayÄ± ziyaret ediyor. Bu dÃ¶nem bunun gÃ¼ndeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacÄ± olduÄŸunun kanaatindeyiz" diye konuÅŸtu.