İzmir'i sağanak vurdu! Yol çöktü, araçlar suda mahsur kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Yağmurun öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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MENDERES'TE YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü. Sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi 14 Evler Sahili'nde ise bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü.

Olayla ilgili incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.