İzmir'deki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye deprem saat 03.29 sıralarında yerin 14.47 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.