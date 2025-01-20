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İzmir'deki bir okulda mezuniyet töreni görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi!

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

20.01.2025 - 17:29 | | AA
İzmir'deki bir okulda mezuniyet töreni görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

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