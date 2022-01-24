İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiği bildirildi.



Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.