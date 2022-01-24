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Türkiye'den Burkina Faso açıklaması: Haberleri derin endişe ile karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Burkina Faso’da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

24.01.2022 - 20:15 | | İHA
Türkiye'den Burkina Faso açıklaması: Haberleri derin endişe ile karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Burkina Faso’da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz. Dost ve kardeş Burkina Faso’nun anayasal düzeni ile toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso’nun yanında olacaktır” denildi.

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