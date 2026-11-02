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İzmir'de toprak kayması: 3 bina boşaltıldı

02.11.2026 - 08:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İzmir'de toprak kayması: 3 bina boşaltıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

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