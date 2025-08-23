İzmir'de susuz yetişiyor! 700 yıllık mahallede festivalle kutladılar

Haberin Devamı

İzmir'in Buca ilçesinin kırsal yerleşimlerinden Kırklar Mahallesi’nde, 'hırsız çalmaz' olarak bilinen kavun ve susuz yetişen incirin tanıtımını sağlamak, köylüye destek olmak amacıyla düzenlenen festival coşkuyla başladı.

Buca’nın 700 yıllık Kırklar Mahallesi’nde 2 gün sürecek ‘Kavun ve İncir Festivali’ kapsamında yöresel ürünler ve kültürel değerler çeşitli etkinliklerle tanıtılıyor. Buca Kırklar Köyü Çevre ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen festivalde üreticilerin desteklenmesi ve geleneklerin yaşatılması amaçlanıyor. Yöresel lezzetler stantlarda sergilendi, çocuklar için animasyon, palyaço gösterileri ve şişme oyun parkurları yer aldı. 7’den 70’e İzmirliler etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında DJ Onur, Mikrop ve Coşkun Sabah sahne alacak. İkinci gün kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinliklerde efe ve zeybek gösterileri yapılacak, ‘Yılın Kavun Ağası’ seçilecek ve kavun yetiştiriciliği ödülleri sahiplerini bulacak.

'SUSUZ YETİŞİR VE LEZZETİ ÇOK DAHA GÜZELDİR'

Kırklar Köyü Muhtarı Rakip Becer, “Festivali yapılacak kadar kavunumuz ve incirimiz önemli. Ürünümüzü ve köyümüzü daha iyi tanıtabilmek, kent merkezinde yaşayan insanlarımızı buraya çekerek karnaval havasında eğlenmelerini sağlamak, alışveriş yapmalarına olanak vermek istiyoruz. Kavunumuz yöreye hastır. İsmi de ‘hırsız çalmaz’ kavunudur. Görüntüsü pek cazip değil ancak içini kesip görenler beğenir. Bölgede köylümüz tütüncüydü, onu bırakıp kavuna geçti. İncirimiz de kesinlikle sulanmaz. Burası kıraç bir bölge olduğu için ürünlerimiz susuz yetişir ve lezzeti çok daha güzeldir" dedi.

Buca Kırklar Köyü Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Osman Böyük ise “Amacımız köylümüze katkı sağlamak ve ürünlerimizi tanıtmak. Köylümüzün ürünlerini daha rahat satmalarını istiyoruz. Bu yıl festivalimizin ikincisini düzenliyoruz, insanlarımızın faydasına olmasını hedefliyoruz" diye konuştu