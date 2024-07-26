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İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

26.07.2024 - 17:11 | | Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yaklaşık 15 dakika sonra, 14.35'te yapılan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. (DHA)

 

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