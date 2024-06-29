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İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

29.06.2024 - 14:04 | | İHA
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

 

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İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor