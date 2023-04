İzmir'de lüks sitede yangın! İbrahim Tatlıses detayı

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli sitenin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

AFAD: AN İTİBARIYLA HERHANGİ BİR YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir’de meydana gelen yangına müdahale edildiğini ve şu anda can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı. AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

Yangına ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger şu ifadeleri kullandı:

"Yangın devam ediyor. Olay yerindeyim. İzmir itfaiyesi bütün ekipleriyle söndürmeyi çalışıyor. Orman itfaiyeyi de sevk ettik. 25 araç geliyor oradan. 1 blok tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Site yöneticisi, yangın başladıktan sonra tüm sakinleri tahliye etmiş. Can kaybı olmadığına dair elimizde bilgi var. Şuan itibariyle neden çıktığına dair net bir bilgi yok. Parlama ve ardından patlamadan söz ediliyor. İlerleyen zamanlarda netleşecektir. Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap olduğu için yangın çabuk yayılmış. Sert rüzgar da var, bu nedenle söndürmekte zorluk çekiliyor."

Trafonun patladığına dair iddiayı değerlendiren Köşger "Bilinmiyor. Daha sonra tetkik edilecek. Bölgede doğalgaz da yok. Bu sebeple doğalgaz kaynaklı da olamaz. Onun dışında başka bir sebeple çıkmış. Hastanelere intikal eden bir yaralı da yok. Can kaybı olmadan atlatacağız" dedi.

BAKAN KOCA: YANGINDAN 7 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitede çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir. Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN CNN TÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. Elektrik kontağı diye tahmin ediliyor. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar."

TATLISES'İN DE EVİ VARDI

Aynı sitede evi bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularına geçmiş dileğinde bulundu. Tatlıses paylaşımında "İki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." ifadelerini kullandı.

YANGININ 7 SAATİN ARDINDAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Narlıdere'de saat 22.00 sıralarında lüks sitede çıkan yangın, itfaiye, orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yaptığı yoğun müdahalelerin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekipler yangının 7. saatinde sitede devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara ve dairelere girerek hortumlarla müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Öte yandan, yangının ilk saatlerinde Ankara ve Aydın’dan gelen helikopterlerle havadan müdahalede bulunulmuştu.