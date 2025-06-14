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GündemKonya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Konya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

14.06.2025 - 08:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Konya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde F. G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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