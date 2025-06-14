Konya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
14.06.2025 - 08:52Güncellenme Tarihi:
Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde F. G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.