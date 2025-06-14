İngiltere'den gelip Aksaray'da kurdu! İlk hasat sonrası Avrupa sıraya girdi, tonlarca satacak
Türkiye'de ilk olarak Aksaray'da başladı. İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün büyük bir başarıya imza attı. Tarlada üretilen ürünler Rusya'ya ihraç edildikten sonra özellikle İspanya ve Almanya'dan ithalat teklifleri yağdı. Aksaray'daki arazilerinde ilk hasat yapıldı, toplanan tonlarca ürün yurt dışına gönderilecek.
İHA
• 14 Haziran 2025 - 09:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Haziran 2025 - 09:37 • Son Güncelleme: